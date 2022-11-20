شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى بالجلسة الختامية: ممتن للرئيس السيسى لدعمه ومتابعته لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامح شكري، عن خالص امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه ومتابعته لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وقال شكرى خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ: الرئيس السيسى وفر كل الدعم منذ إعلان التقدم من أجل استضافة قمة المناخ" لافتا إلى أن الرئيس السيسى تابع تنفيذ كل الجهود من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية من أجل تنظيم هذا المؤتمر.

وتابع سامح شكرى: أشكر فريق عمل كوب 27 رجال ونساء عملوا على مدار الساعة.. دعموا عملي من كافة النواحي من أجل إنجاح هذا المؤتمر.