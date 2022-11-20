شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: المهمة لم تكن سهلة لتحقيق تطلعات الشعوب فى مواجهة التغير المناخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، إن المهمة لم تكن سهلة من أجل الوصول إلى قرارات تدعم مواجهة التغير المناخي، متابعا: عملنا على مدار الساعة.. أيام وليالي طويلة من اجل تحقيق تطلعات الشعوب في مختلف دول العالم".

وأضاف شكري خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر المناخ: "تمكنا في نهاية المطاف من شق الطريق وتحقيق المنجزات.. تمكنا من الاستجابة للتطلعات والتعامل مع التداعيات السلبية للاثار المناخية التي تؤثر على حياة الملايين في مختلف انحاء كوكب الأرض".

وتابع سامح شكرى: رأينا ما حدث في باكستان بسبب الفيضانات.. والعالم أمامنا من اجل العمل وحمايته من تداعيات التغير المناخي".