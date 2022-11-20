أخبار مصر

سامح شكرى بالجلسة الختامية: نغادر شرم الشيخ بأمل متجدد في مستقبل هذا الكوكب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى بالجلسة الختامية: نغادر شرم الشيخ بأمل متجدد في مستقبل هذا الكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، انه تم العمل من اجل دعم التمويل اللازم لمساعدة الدول المتضررة من آثار التغيرات المناخية من خلال صندوق الخسائر، متابعا: "نغادر شرم الشيخ بامل متجدد في مستقبل هذا الكوكب".

 

وأضاف شكري خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر المناخ: "نغادر شرم الشيخ بإرادة جماعية اكبر وعزم اقوي لمواجهة التغيرات المناخية.. ودعمنا كل القرارات من اجل الإبقاء على هدف درجة ونصف".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا