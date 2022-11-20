شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى بالجلسة الختامية: نغادر شرم الشيخ بأمل متجدد في مستقبل هذا الكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، انه تم العمل من اجل دعم التمويل اللازم لمساعدة الدول المتضررة من آثار التغيرات المناخية من خلال صندوق الخسائر، متابعا: "نغادر شرم الشيخ بامل متجدد في مستقبل هذا الكوكب".

وأضاف شكري خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر المناخ: "نغادر شرم الشيخ بإرادة جماعية اكبر وعزم اقوي لمواجهة التغيرات المناخية.. ودعمنا كل القرارات من اجل الإبقاء على هدف درجة ونصف".