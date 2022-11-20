شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى بالجلسة الختامية: نفخر بإقرار صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، إنه تم التأكيد على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول فى مواجهة التغير المناخي، متابعا: "عملنا على هذا الصندوق بكل قوة.. ونفخر لذلك" .

وأضاف شكري، خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27": "كان من الملائم وأن القمة تعقد فى أفريقيا أن يتم إقرار هذا الصندوق.. وأن الدول تدرك أنها سوف تعمل معا من أجل مواجهة التغير المناخى".

واقترح ممثل بوليفيا بعض التوصيات فى الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27"، من أجل دعم التمويل اللازم لمساعدة الدول المتضررة من التغير المناخي، كما طالب ممثل سويسرا، فى الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27"، بتعليق الجلسة الختامية لمدة نصف ساعة من أجل دراسة الاقتراحات والقرارات المقدمة بشكل جيد قبل الموافقة عليه، وهو ما وافق عليه سامح شكري وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ، ليتم تعليق الجلسة الختامية لمدة نصف ساعة.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، قد أعلن إقرار صندوق المناخ الأخضر، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27".

فيما أكد رئيس مؤتمر المناخ الـ27، أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة.