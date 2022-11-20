شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة للأمهات: مصاصة الرضع تؤثر على تكوين عظام الفك والأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة للأمهات حول أضرار استخدام المصاصة للرضع مشيرة إلي أنها تؤثر علي تكوين عظم الفك والأسنان .

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن المصاصة تعمل علي تكوين عضة مفتوحة وبروز الأسنان.. ونصحت الأمهات بتجنب مصاصة الرضاعة للاطفال لتفادى أضرارها.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الطفل الذى يحصل على رضاعة طبيعية فى أشهره الأولى يكون أقل عرضة للإصابة بالسكر فى سن متقدم من عمره، مضيفة: أنها توفر كافة سبل العلاج علي نفقة التأمين الصحى، والوزارة تقوم بعلاج الأطفال وفق أحدث البروتوكولات العلاجية وتوفر الدواء الآمن بالمجان .

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الأطفال يتم توفير برامج للكشف عن علاجهم من الأمراض المختلفة بالمجان، مشيرة إلي أن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع تقدم خدماتها بالمجان .