شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى بالجلسة الختامية: متلزمون بمواجهة تغير المناخ رغم الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، أنه بالرغم من الصعوبات التى تواجه العالم فقد بقينا فى التزامنا فى مواجهة تغير المناخ، متابعا: "تمكنا من الاستجابة العالمية من حيث اتخاذ القرار السياسي".

وأضاف شكري، خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27"، أن مواصلة شق الطريق من أجل استجابة الملايين من البشر حول العالم الذين يعانون من تداعيات تغير المناخ هنا فى أفريقيا وأسيا وهنا أيضا فى مصر وغيرها من المناطق، متابعا: "الكل تابع ما حدث فى باكستان بسبب الفيضانات بسبب التغير المناخي".

واقترح ممثل بوليفيا بعض التوصيات فى الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ، "كوب 27"، من أجل دعم التمويل اللازم لمساعدة الدول المتضررة من التغير المناخي.

طالب ممثل سويسرا، فى الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27"، بتعليق الجلسة الختامية لمدة نصف ساعة من أجل دراسة الاقتراحات والقرارات المقدمة بشكل جيد قبل الموافقة عليه، وهو ما وافق عليه سامح شكري وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ، ليتم تعليق الجلسة الختامية لمدة نصف ساعة.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، قد أعلن إقرار صندوق المناخ الأخضر، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27".

فيما أكد رئيس مؤتمر المناخ الـ27، إن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة.