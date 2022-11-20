شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ.. شكرى: قرارات القمة ستكون رسائل للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ الـ27، أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة.

وأضاف رئيس مؤتمر المناخ الـ27 خلال الجلسة الختامية، أن القرارات التي تم التوصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال للحياد المناخي والقدرة على الصمود، وأدعوكم جميعا لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليس ككلمات على الورق، ولكن كرسائل موجهة للعالم من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق.

وتابع: «أناشدكم اعتماد مشروعات القرارات التي ستعرض عليكم، العالم يتابعنا ويشاهدنا وأناشدكم جميعا أن تكونوا على مستوى نرجوها كمجتمع دولي ولاسيما من قبل الأكثر تضررا وهشاشة والذين ساهموا بأقل نسبة في التغير المناخي».

وواصل: «أعلن افتتاح الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في دورته الـ 27، وأود أن أستمر في النظر للمقررات والاستنتاجات التي تمت التوصية بها من قبل مؤتمر الأطراف».

وكانت قد بدأت منذ قليل الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ، وذلك لإقرار عدد من التوصيات والقرارات.