شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المناخ يعتمد قرارا بتوجيه الشكر للحكومة المصرية لاستضافتها كوب 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير سامح شكرى وزير الخارجية الذى يترأس الجلسة الختامية لمؤتمر المناج كوب 27 المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، اعتماد قرار توجيه الشكر للحكومة المصرية ومدينة شرم الشيخ لاستضافته قمة المناخ.

خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ، وجه سامح شكرى، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ cop27، الشكر لكل الوفود المشاركة في القمة للعمل الجماعي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وأضاف سامح شكرى، خلال كلمته في الجلسة الختامية لقمة المناخ كوب 27، فجر اليوم الأحد، إن المؤتمر حضره العديد من القادة لمناقشة التحديات التي تواجه المناخ، مناشدا الجميع التصويت على القرارات التي سوف تعرض لمصلحة المناخ، والقرارات التي تم التوصل إليها في رسائل موجهة للعالم.

فيما وافق المشاركون في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وذلك وفقا للبيان الختامي للقمة.

وأكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ الـ27، أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة.