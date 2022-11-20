شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل سويسرا فى قمة المناخ يقترح رفع الجلسة الختامية نصف ساعة.. وشكري يوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب ممثل سويسرا، فى الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27"، بتعليق الجلسة الختامية لمدة نصف ساعة من أجل دراسة الاقتراحات والقرارات المقدمة بشكل جيد قبل الموافقة عليه، وهو ما وافق عليه سامح شكري وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ، ليتم تعليق الجلسة الختامية لمدة نصف ساعة.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، قد أعلن إقرار صندوق المناخ الأخضر، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27".

فيما أكد رئيس مؤتمر المناخ الـ27، إن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة.