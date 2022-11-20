شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى بالجلسة الختامية لـ"كوب 27": اعتماد مشروع فى إطار آلية وارسو الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ورئيس مؤتمر المناخ COP 27، الموافقة بالإجماع على الوثيقة التي تمثل الاتفاق السياسي في المؤتمر، ووافقت الدول المشاركة على اتفاق شامل للمناخ.

وأضاف شكري، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف "كوب 27": "أعلن موافقة الدول المشاركة، على اعتماد مشروع القرار المعنون "شبكة سانتياجو" لتلافي وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار، في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي".