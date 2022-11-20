شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الختامي لمؤتمر المناخ COP27 .. شكرى يناشد الجميع التصويت على القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سامح شكرى، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ cop27، الشكر لكل الوفود المشاركة في القمة للعمل الجماعي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وأضاف شكرى، خلال كلمته في الجلسة الختامية لقمة المناخ كوب 27، فجر اليوم الأحد، إن المؤتمر حضره العديد من القادة لمناقشة التحديات التي تواجه المناخ، مناشدا الجميع التصويت على القرارات التي سوف تعرض لمصلحة المناخ، والقرارات التي تم التوصل إليها في رسائل موجهة للعالم.