شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش اليوم الحساب الختامى الموازنة العامة للدولة 2022/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأسبوع الحالى يشهد 6 اجتماعات للجنة الخطة والموازنة، حيث يناقش الاجتماعين الأول والثاني اليوم الأحد 20 نوفمبر استعراض الصورة الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2022/2021 واستعراض العلاقة بين حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية.

وأشار سالم إلى أن الاجتماع الثالث يوم 21 نوفمبر الجاري، يستعرض التنفيذ الفعلي لهذة الدولة متوسطة المدى للتنمية المستدامة(2018 /2019 /2021/2022) في ضوء حساب ختامي الموازنة العامة للدولة من السنة المالية 2021/2022.

ولفت إلى أن الاجتماع الرابع يناقش الايردات التي تضمنها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ( ضرائب دخل، قيمة مضافة، جمارك، عقارية والإيرادات الأخرى من السنة المالية 2022/2021.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاجتماع الخامس يناقش حساب ختامي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعتي القاهرة والإسكندرية والمستشفيات التابعة لها عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ أما الاجتماع السادس والأخير وينعقد يوم الثلاثاء 22 نوفمبر سوف يخصص لاستكمال مناقشة حساب ختامي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعتي أسيوط وجنوب الوادي بقنا والمستشفيات التابعة لها عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.