شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الميد تيرم بإعلام القاهرة حضوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الأحد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول" الميد تيرم" والتى من المقرر أن تعقد حضوريا بالكلية.

وأكدت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم امتحانات الميد تيرم منتصف الفصل الدراسى الأولى.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن تعقد الامتحانات حضوريا بالكلية وفى قاعات ومدرجات الكلية، حيث إنه لا داعى لتنظيمها عن بعد بنظام الأونلاين، مؤكدة المتابعة الدورية والمستمرة لانتهاء كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم امتحانات الميد تيرم.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الدراسة منتظمة بالكلية دون رصد أى مشاكل أو معوقات منذ بدء الدراسة فى أكتوبر الجارى.