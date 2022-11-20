شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى تستضيف غدا اجتماع لجنة المفوضين للمعهد المتحد للعلوم النووية والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر، أن يفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، الاجتماع، ويلقى كلمة ترحيب مصر بالدول الأعضاء ويمثل مصر فى المجلس الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تمثل هذه الاستضافة أهمية علمية لمصر، مما يعبر عن نشاط علمي كبير تحتضنه مصر في أهم مجالات العلوم البازغة من خلال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، مما يساهم فى تعزيز وزيادة التعاون العلمى والبحثى المشترك مع الدول الأعضاء الشركاء فى المعهد، وللاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال العلوم النووية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، خاصةً فى ظل الاهتمام الكبير الذى تُوليه الدولة باللحاق بهذا الركب من العلوم ، وتزامنا مع العمل الجاري علي قدم وساق بمشروع الضبعة.