شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى تستضيف غدا اجتماع لجنة المفوضين للمعهد المتحد للعلوم النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدا الإثنين، اجتماع لجنة المفوضين السنوي للمعهد المتحد للعلوم النووية لعام 2022 في دورته الـ 24، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى الغردقة وتستضيفه مصر للمرة الأولي بعد ترقية عضويتها كعضو كامل في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا -مقره مدينة دوبنا الروسية- بإجماع الدول الأعضاء في نوفمبر 2021 خلال مجلس المفوضين للدول الأعضاء وعددهم 24 والذي انعقد بدولة بلغاريا بحضور الرئيس البلغاري، وبذلك تتمتع مصر بكل مُميزات الشراكة لتُصبح الأولى عربيًا وإفريقيا فى عضوية المعهد، مما يمثل جسراً ممتداً بين مصر ودول العالم الشركاء في المعهد.

ومن المقرر، أن يفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، الاجتماع، ويلقى كلمة ترحيب مصر بالدول الأعضاء ويمثل مصر فى المجلس الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تمثل هذه الاستضافة أهمية علمية لمصر، مما يعبر عن نشاط علمي كبير تحتضنه مصر في أهم مجالات العلوم البازغة من خلال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، مما يساهم فى تعزيز وزيادة التعاون العلمى والبحثى المشترك مع الدول الأعضاء الشركاء فى المعهد، وللاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال العلوم النووية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، خاصةً فى ظل الاهتمام الكبير الذى تُوليه الدولة باللحاق بهذا الركب من العلوم ، وتزامنا مع العمل الجاري علي قدم وساق بمشروع الضبعة.