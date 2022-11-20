شكرا لقرائتكم خبر عن العبور والشروق وهليوبوليس وبدر.. مسار أتوبيسات خدمة القطار الكهربائى الخفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخدم محطات القطار الكهربائى الخفيف LRT، أتوبيسات خاصة ومكيفة لنقل الركاب من محطات قطار العاصمة إلى مدينة العبور، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، والعاشر من رمضان والعكس، وتعمل الحافلات من الساعة 7:30 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، بمعدل حافلة كل 20 دقيقة وبسعر 6 جنيهات.

وينشر الخليج 365 مسار الأتوبيسات بالمدن الجديدة، حيث شغلت وزارة النقل هذه الحافلات لتعظيم استفادة قاطني المدن الجديدة من الحصول على خدمات قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، كما تتوافر أماكن انتظار سيارات بجانب محطات القطار يمكن ترك السيارات الخاصة بها لحين العودة من الرحلة.

ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية " بطول 105 كم و19 محطة حيث يربط بين القاهرة الكبرى وعدد 9 مدن عمرانية جديدة ( العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) والذي تم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022 ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات.