شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: الانتهاء من الاختبارات الأولية لجهاز تفعيل أمان المفاعل الأول للضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية تتقدم فى تصنيع التروبينات لأول وحدة طاقة نووية لمحطة الضبعة النووية حيث تم الانتهاء من 90% من تصنيع عمود الدوران الخاص بالتربينة منخفضة الضغط ومن المخطط الانتهاء من عمليات التصنيع من التربينات للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة في الربع الرابع من عام 2025.

وأوضح الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الأولية لمصيدة قلب المفاعل الأول لمحطة الضبعة، المنتجة فى مصنع "تياج ماش" بمدينة سيزران الروسية، وتقوم روساتوم حاليًا بتصنيع مصائد قلب المفاعل ووعاء الضغط للمفاعل والرافعات قطبية دائرية الحركة وباقي المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية.

وتعتبر مصيدة قلب المفاعل نظام حماية فريد في المفاعلات الروسية وأول جهاز كبير الحجم يتم تركيبه تحت المفاعل بما يعزز أمان المحطة النووية.

وقال الوكيل، أن الهيئة قامت بفحص الجاهزية لبدء التصنيع في يونيو 2022 ، والاختبارات الأولية للتوربينات ستتم بنهاية عام 2025 قبل بدء التوريد لمحطة الضبعة.