شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 10 أهداف من تشكيل الاتحادات الطلابية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية فى الجامعات بإتاحة سحب الاستمارات والترشح يوم 24 نوفمبر الجارى، وينشر الخليج 365 قائمة بأبرز الأهداف المنشودة من تشكيل الاتحادات الطلابية، حيث تهدف إلى:

1- العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية.

2- تعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

3- العمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.

4 - تمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

5 - توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.

6 - تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.

7 - تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.

8 - تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والإبداعات الطلابية دون تمييز بسبب فتوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب آخر.

9 - تنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.

10 - العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة ، والعمل على توافير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.