شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت من أصحاب الهمم اعرف إزاى ترسل شكوى لـ"الكهرباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمشتركين من أصحاب الهمم إرسال شكاوى الكهرباء للوزارة عن طريق استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، بواسطة تطبيق "واصل"، للتواصل مع أصحاب الهمم ذوي الإعاقة السمعية وصعوبة التخاطب.

يقوم تطبيق واصل بتحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار، وتعد هذه الخدمات المرقمنة والحديثة في إطار استخدام التكنولوجيا المساعدة من أجل خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر.

وتأتى هذه الخدمة د تنفيذا لاتفاقية التعاون التي قام بالتوقيع عليها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يوليو الماضى، لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تهدف الاتفاقية إلى الإتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية.