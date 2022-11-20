شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من قوافل ستر وعافية بقرية البليدة فى العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

وأشار اللواء أحمد راشد، على تنظيم العديد من القوافل الطبية العلاجية الشاملة بالقرى والمناطق النائية لدعم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المجتمعية.

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة، انطلاق المرحلة الثانية من قوافل ستر وعافية والتي تم تنظيمها بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تم تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل خدمات قافلة ستر وعافية 3 لخدمة أهالي قرية البليدة بمركز العياط والقرى المجاورة بإجراء عمليات جراحات العيون لمن تم توقيع الكشف عليه في المرحلة الأولى من القافلة، وتم تشخيص احتياجاتهم لإجراء العمليات الجراحية.

ومن جانبه، أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن التحالف من خلال مؤسسة صناع الخير قد انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من قوافل ستر وعافية 3 بإجراء الكشف الطبى على جميع من رغب من الأهالي فى مجال الحد من الإصابة بالعمى من خلال مستشفى ميدانى متنقل فى مجال العيون ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا"، وشملت المرحلة الاولى توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية والعمليات الجراحية، وجاري الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة وتشمل توزيع النظارات الطبية على من تم توقيع الكشف عليه وثبت احتياجه للنظارة وقيامه بعمل المقاس الطبى واختياره بنفسه لنوع النظارة ولونها.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن المرحلة الثانية شملت إجراء عمليات جراحات عيون مختلفة منها إزالة مياه بيضاء وظفرة وحول وغيرها من جراحات العيون بالمجان تماما وداخل واحدة من أفضل المؤسسات المتخصصة فى جراحات العيون بالقاهرة.

يذكر أن مشاركة مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي فى قوافل ستر وعافية لخدمة أهالي قرى الجيزة، تأتى استكمالا لخدماتها المتنوعة لصالح الشرائح الأكثر احتياجا فى أنحاء المحافظة فقد سبق للمؤسسة تنظيم سلاسل قوافل ضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى بعدد من قرى المحافظة، كذلك افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مركز استدامة لتنمية وتطوير المرأة الريفية الذى انشاته صناع الخير بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين لدعم وتمكين المرأة الريفية من خلال خلق فرص علم غير تقليدية لها بتدريبها على الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية ودعم تسويق منتجاتها كذلك محو اميتها الابجدية وتعليمها مبادئ التعامل مع الحاسب الالى وغيرها من الانشطة الهامة لها.