شكرا لقرائتكم خبر عن سجل قراءة عداد المياه بنفسك فى 5 خطوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تطبيق "قراءتي"؛ لتسجيل قراءة عدادات المياه الخاصة بالمواطنين إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر؛ للتسهيل على المواطنين والتقليل من أخطاء قراءات العدادات.

ويتميز التطبيق بسهولة الاستخدام واحتفاظه بسرية البيانات، ويعتمد على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به فى الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%، ويتيح للمواطن التسجيل فى أى وقت خلال اليوم وتفادى تراكم القراءات، والقضاء على إمكانية حدوث أى خطأ بشرى.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية كيفية استخدام تطبيق "قراءتي":

1-تحميل تطبيق "قراءتي" من خلال Google play مجانا.

2-إنشاء حساب جديد من خلال إدخال بيانات العميل، والتي تشمل اسم المستخدم، واسم المشترك في الفاتورة، واختيار الشركة والفرع التابع له، وتسجيل الرقم القومي للعميل، ورقم الهاتف.

3-تعيين كلمة مرور مناسبة ومن ثم الضغط على أيقونة "إنشاء حساب".

4-تسجيل قراءة عداد المياه من خلال إدخال رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

5-الضغط على التقاط صورة وتصوير القراءة الموجودة بالعداد، ومن ثم الضغط على أيقونة "تسجيل" وإدخال القراءة في الخانة المخصصة لها، ومن ثم الضغط على أيقونة "تأكيد".