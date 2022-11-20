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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 20/11/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:54  ص

موعد صلاة الظهر 11:41 ص

موعد صلاة العصر 37: 2

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء  6:18

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 2:40

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:50

موعد صلاة الظهر 11:37 م

موعد  صلاة العصر 2:33 م 

موعد صلاة المغرب 4:54 م

موعد صلاة العشاء 6:14  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:40

وقت صلاة الظهر 11:29 

موعد صلاة  العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:43  ص

موعد صلاة الظهر 11:35 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:18

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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