شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة لاستكمال أعمال محور كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 مم القائم والمتعارض مع مسار المحور، وذلك بدءاً من الساعة 10 صباح اليوم الأحد الموافق 20/ 11 / 2022.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، "بشتيل البلد، بشتيل لعبة، بني محمد، عزبة المطار، البراجيل، الصفطاوي، يمين المحور، أرض اللواء، المعتمدية".

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.