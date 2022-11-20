شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة برواتب تصل إلى 7000 جنيه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل فى عدد من المجالات بمحافظة المنوفية، تشمل مجالات صناعة الورق والكرتون والنسيج والأغذية، برواتب تصل إلى 7000جنيه ومزايا تشمل تأمين اجتماعي وتأمين صحي ومواصلات.

وأوضحت القوى العاملة فى بيان لها، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.

”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة بالمحافظة وشروطها:

فرص عمل بإحدى شركات النسيجيات بالمنطقة الصناعية الثالثة:

ـ الوظائف المطلوبة

15 عامل تشغيل

5 فني صيانة ميكانيكية

2 مهندس كهرباء

2 عامل خدمات

5 فرد أمن إداري

5 فني سلامة وصحة مهنية

-الشروط

مؤهل عالي - متوسط - فوق المتوسط

السن 18 : 30 سنة

الراتب: 2550 : 4200

-المزايا

تأمين اجتماعي - تأمين صحي - مواصلات

فرص عمل بمجال مكسبات الطعم والرائحة - المنطقة الصناعية الثانية:

-الوظائف المطلوبة

5 مراقب جودة

5 عمال إنتاج

-الشروط

مؤهل عالي - يجيد القراءة والكتابة

السن 20 : 35 سنة

الراتب 2000 : 2500 جنيه

فرص عمل بإحدى شركات تمويل المشروعات:

-الوظائف المطلوبة

50 أخصائي تمويل من الجنسين

-الشروط:

مؤهل عالي

السن 20 : 30 سنة

الراتب 2700 جنيه

-المزايا:

تأمين طبي - تأمين اجتماعي

فرص عمل بشركة دواجن بالمنطقة الصناعية الخامسة:

-الوظائف المطلوبة

5مهندس زراعي - ب زراعي

2طبيب بيطري - ب بيطري

2أمين مخزن - مؤهل عالي

2سائق - درجة أولى

10سائق - درجة ثانية

20عامل دواجن

2فني كهرباء

2فني سباك

2فني ميكانيكا سيارات

2فني كهرباء سيارات

-الشروط

مؤهل مناسب

السن 25 : 38

الراتب: حسب المقابلة

المزايا:

توفير إقامة

فرص عمل بأحد المصانع - طريق كفر الدوار - السادات:

-الوظائف المطلوبة

15مهندس إنتاج

5محاسبين

2لوجي ستيك

1أخصائي شئون عاملين

6مسئول مخازن

1مدير أمن

1فرد أمن

2فني كهرباء

2فني سيزر

2عامل من الجنسين

-الشروط:

مؤهل عالي - متوسط حسب المهنة

السن 25 : 30 سنة

الراتب 3000 : 3500 جنيه

فرص عمل في مجال صناعة الورق والكرتون - السادات - المنوفية:

-الوظائف المطلوبة

4 مهندس إنتاج - 3500 جنيه

1مهندس مشتريات - 7000 جنيه

2 فني كهرباء - 5000 جنيه

2 فني فرز - 3000 جنيه

6 عامل إنتاج - 3500 جنيه

4 أمن إداري - 3500 جنيه

-الشروط:

مؤهل عالي - متوسط

السن 30 : 35 سنة

الخبرة 5 سنوات