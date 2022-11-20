شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة برواتب تصل إلى 7000 جنيه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت القوى العاملة فى بيان لها، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.
”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة بالمحافظة وشروطها:
فرص عمل بإحدى شركات النسيجيات بالمنطقة الصناعية الثالثة:
ـ الوظائف المطلوبة
15 عامل تشغيل
5 فني صيانة ميكانيكية
2 مهندس كهرباء
2 عامل خدمات
5 فرد أمن إداري
5 فني سلامة وصحة مهنية
-الشروط
مؤهل عالي - متوسط - فوق المتوسط
السن 18 : 30 سنة
الراتب: 2550 : 4200
-المزايا
تأمين اجتماعي - تأمين صحي - مواصلات
فرص عمل بمجال مكسبات الطعم والرائحة - المنطقة الصناعية الثانية:
-الوظائف المطلوبة
5 مراقب جودة
5 عمال إنتاج
-الشروط
مؤهل عالي - يجيد القراءة والكتابة
السن 20 : 35 سنة
الراتب 2000 : 2500 جنيه
فرص عمل بإحدى شركات تمويل المشروعات:
-الوظائف المطلوبة
50 أخصائي تمويل من الجنسين
-الشروط:
مؤهل عالي
السن 20 : 30 سنة
الراتب 2700 جنيه
-المزايا:
تأمين طبي - تأمين اجتماعي
فرص عمل بشركة دواجن بالمنطقة الصناعية الخامسة:
-الوظائف المطلوبة
5مهندس زراعي - ب زراعي
2طبيب بيطري - ب بيطري
2أمين مخزن - مؤهل عالي
2سائق - درجة أولى
10سائق - درجة ثانية
20عامل دواجن
2فني كهرباء
2فني سباك
2فني ميكانيكا سيارات
2فني كهرباء سيارات
-الشروط
مؤهل مناسب
السن 25 : 38
الراتب: حسب المقابلة
المزايا:
توفير إقامة
فرص عمل بأحد المصانع - طريق كفر الدوار - السادات:
-الوظائف المطلوبة
15مهندس إنتاج
5محاسبين
2لوجي ستيك
1أخصائي شئون عاملين
6مسئول مخازن
1مدير أمن
1فرد أمن
2فني كهرباء
2فني سيزر
2عامل من الجنسين
-الشروط:
مؤهل عالي - متوسط حسب المهنة
السن 25 : 30 سنة
الراتب 3000 : 3500 جنيه
فرص عمل في مجال صناعة الورق والكرتون - السادات - المنوفية:
-الوظائف المطلوبة
4 مهندس إنتاج - 3500 جنيه
1مهندس مشتريات - 7000 جنيه
2 فني كهرباء - 5000 جنيه
2 فني فرز - 3000 جنيه
6 عامل إنتاج - 3500 جنيه
4 أمن إداري - 3500 جنيه
-الشروط:
مؤهل عالي - متوسط
السن 30 : 35 سنة
الخبرة 5 سنوات