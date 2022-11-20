شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء جاد الكريم: "حياة كريمة" مشروع القرن والمرحلة الحالية تستهدف 1477 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن برنامج "حياة كريمة" ملمح من ملامح فكرة العدالة الاجتماعية والجغرافية، موضحا أننا طول الوقت في العهود السابقة كنا نتكلم عن أن ثمار التنمية تتساقط على فئة محددة والاستثمارات في المدن الكبيرة، ولكن حياة كريمة تركز الجزء الأكبر في استثماراتها في الريف الذي عانى كثيرا من التهميش.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن "حياة كريمة" مشروع القرن الحقيقي في مصر، موضحا أن المرحلة الحالية تستهدف 1477 قرية في 20 محافظة باستثمارات تزيد عن 300 مليار جنيه.

وأوضح أننا في الأسابيع أو الشهور الأخيرة في نهو هذه المرحلة، تنفذ في إطارها أكثر من 23 ألف مشروع على التوازي معظمهم انتهى بالفعل.