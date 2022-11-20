شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على محل داخل محطات مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد محال بعدد كبير من محطات مترو الأنفاق، وذلك منذ أن تم تفعيل إدارة التسويق بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عام 2014، ومهمتها استغلال جميع الأماكن والمواقع التي تصلح للأنشطة التجارية (إعلانات و المحلات تجارية)، بالمساحات المتوفرة بمحطات المترو.

ومنذ ذلك التاريخ، نجحت إدارة التسويق في زيادة دخل شركة المترو من الأنشطة التجارية، من خلال تواجد منافذ تجارية بمساحات صغيرة تبلغ (1 م2 – 1.5 م2 - 2 م2)، وتمثل المساحات الفارغة بمحطات المترو بالخطوط الثلاثة.

ويتم التعاقد بحق الانتفاع بمحل بمحطات المترو بالخطوط الثلاثة، من خلال المزايدات العلنية العامة، حيث يتم طرح عدد من المواقع والمحلات بمزايدة علنية عامة، يتم الإعلان عنها فى (الجريدة الرسمية أو عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالشركة)، ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدة من إدارة المشتريات والمخازن بمبنى حمامات القبة.

ومن الممكن التعاقدات لمدد قصيرة لحين إشهار مزايدة، ويكون متاحا للشركات في حالة الرغبة لتجربة نشاطها بمحطات المترو لفترات تترواح ( 1 يوم – 6 أشهر).

الأوراق المطلوبة لهذا التعاقد كما يلى:

• طلب تعاقد محدد به المحطات – والمساحة – والمدة – والنشاط المطلوب.

• صور من بطاقة الرقم القومى.

• صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية سارية.