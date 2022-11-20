شكرا لقرائتكم خبر عن عامرة يا مساجد مصر.. الأوقاف تنشر صور إقبال المواطنين على أنشطة "الجوامع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و"تويتر"، صورا، لإقبال المواطنين على أنشطة المساجد، مؤكدة أن بيوت الله العامرة بمصر المحروسة، تشهد في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إقبالًا غير مسبوق، إيمانًا بما توليه الدولة المصرية لدعم ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وعلقت وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قائلا:" دامت بيوت الله (عز وجل) عامرة بالإيمان والراكعين والساجدين والذاكرين وطلاب العلم".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سعيد بما وصفه بـ "عودة الناس القوية إلى حضن الدعوة الوسطية بالمساجد، والالتفاف حول علماء وزارة الأوقاف، داخل المساجد"، مضيفا في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، أن المساجد عادت بقوة لدورها التثقيفى والتنويري، سواء من خلال الخطب المنبرية، أم من خلال الدروس الدينية والأسابيع الدعوية والثقافية، ومقارئ كبار قراء القرآن الكريم، والأمسيات الدينية، ومجالس الإقراء، ومجالس الإفتاء على يد كبار العلماء، ومجالس الفقه والحديث، والدروس المنهجية.

وتابع وزير الأوقاف: "ومن بين الأنشطة الدعوية المتميزة التى أطلقتها الوزارة في المساجد البرنامج التثقيفى للطفل، والمنبر الثابت "بالتعاون مع الأزهر الشريف"، والأمسيات الابتهالية، والقوافل الدعوية وخاصة قوافل الواعظات التي تجوب القرى والمحافظات"، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت مسابقة التميز الشهرية لأفضل المساجد أداءً لأئمة وواعظات الأوقاف في برنامج "الدروس المنهجية"، وذلك من خلال تقارير المتابعة الميدانية الواردة من المديريات وإدارات التفتيش المعنية بالديوان العام، من حيث عدد المساجد ذات الكثافة الجماهيرية، وجودة الأداء ومخرجات البرنامج، وصور النشاط الواردة في هذا الشأن، وتشمل المكافأة جميع المتميزين من السادة القائمين على النشاط، كما سيتم صرف إثابة جهود غير عادية لمديري المديريات ومعاونيهم الذين أدت مديرياتهم نموذجًا مشرفًا من خلال التقارير والصور الواردة بهذا الشأن .