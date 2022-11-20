شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور حول تغذية طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن التغذية السليمة سلاح الطالب المتفوق، مشيرة إلى أن الطلاب يحتاجون إلى جسم سليم وذهن نشيط وعقل سليم ومناعة قادرة على مقاومة الأمراض.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالاهتمام بالتغذية السليمة من خلال تناول الأغذية الصحية الغنية بالفيتامينات كالخضروات والفاكهة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت قيام جميع فرق العمل بكل الإدارات الصحية على مستوى المحافظات بالعمل فى المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بالمحافظات.

وأضافت الوزارة أنه يتم خلال حملة الكشف عن أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها ومرض التقزم "قصر القامة"، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وفى حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحى للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تمامًا.