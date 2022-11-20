شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نراجع كافة منافذ بيع المشروبات والحلوى بالمدارس كإجراء احترازي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن التوجيه المتعلق بمراجعة كافة منافذ بيع المشروبات والحلوى بالمدارس هو إجراء احترازي، للتأكد من خلو تلك المنافذ من المنتجات مجهولة المصدر، والتي قد تسبب ضررًا للطلاب.

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، مساء السبت، أن بعض المنتجات لا تتناسب مع الأطفال في سن صغير، لافتًا إلى أن مشروب الطاقة الذي شهد زيادة في معدلات انتشار بيعه مؤخرًا لطلاب المدارس غير مناسب للطلاب وقد يضر بصحتهم.

وشدد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، على أن مشروب الطاقة لا يتناسب مع الفئات العمرية دون الـ18 عامًا، مؤكدًا على حرص الوزارة على الحفاظ على صحة الطلاب من أي منتجات مجهولة المصدر.