شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لدينا فائض بالأرز.. وعلى المواطن التبليغ عن البقال المغالى في السعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن لدينا 5 ملايين طن أرز، ولدينا 3.2 مليون طن أرز أبيض ولدينا فائض منه، مضيفا أنه بعد صدور القرار من مجلس الوزراء، حصول الدولة طن أرز واحد من كل فدان أرز الذى ينتج 3 أطنان فدان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة أنه تم إدخال المضارب الخاصة بالأرض ليكن شريكا مع الدولة فى العمل، وأى مضرب رز هياخذ 50% يوردها للقطاع الخاص لتوفيرها بأماكن السلع تحت رقابة التموين، ولا يجوز توريد الأرز من محافظة لأخرى إلا بالتنسيق مع الوزارة.

وتابع أن الوزارة عملت مبادرات لتوفير الأرز فى المحافظات التى لا يوجد بها زراعة الأرز، وأرز التموين 10.5 جنيها، ومن يجد بقال يغالى فى سعر الأرز عليه الاتصال بالخط الساخن.. وسعر الأرز بالسوق من 12 جنيها للسائب و15 جنيها للمعبأ".