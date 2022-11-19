شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد نصر: ملف تغير المناخ تحول لموضوع تنموي ذي بعد سياسي واقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وكبير مفاوضي مصر وإفريقيا بقمة المناخ، إن مؤتمر المناخ كوب 27، كان به 3 اجتماعات، يمكن القول إنها منفصلة متصلة، بداية من انطلاق فاعليات القمة خلال يومي 7/8 نوفمبر الماضي، واجتماعات مستمرة وهي الأيام الموضوعية التي تكون في إطار المباني والمنطقة الخاصة بالاجتماعات ثم الاجتماعات التفاوضية التي ستظل مستمرة حتى فجر اليوم.

وأضاف "نصر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن ملف تغير المناخ تحول لموضوع تنموي بصورة أساسية ذو بعد سياسي واقتصادي وتجاري وفني وبيئي، موضحا أنه موضوع شديد التعقيد يرتبط ويؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية، سواء تجارة أو صناعة أو زراعة أو تصدير وتحول لتغير كامل في نمط التنمية بشكله المعتاد.

وتابع: "التغير الكامل في ملف المناخ يؤدي لاحتياجات لتنفيذ التغير، حيث أن هناك تأثير للتغيرات المناخية بشكل كبير على الدول النامية لضعف قدراتها في التعامل مع التغيرات والأحداث المناخية"، مؤكدا أن العالم أجمع متفق على الهدف النهائي في مواجهة التغيرات المناخية ولكن الاختلاف كان في المسار لتحقيق هذا الهدف والذي يختلف من قارة لأخرى ومن دولة لأخرى.