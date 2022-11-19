شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على الأمسية الابتهالية بمسجد الإمام الحسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت وزارة الأوقاف، أمسية ابتهالية مع كبار المبتهلين من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

حضر الأمسية الابتهالية الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة مدير الدعوة بمديرية أوقاف ، والشيخ ربيع الخولي مدير إدارة جنوب القاهرة، وعبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري سابقًا، وجمع غفير من محبي سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وآل بيت سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه).

شارك في الابتهال الديني وقام بالإنشاد كل من : المبتهل عبد اللطيف وهدان، والمبتهل أحمد البشتيلي، والشيخ بلال مختار، والشيخ شريف عبد المنعم خليف، والشيخ محمود عوض الله، والشيخ محمد الصعيدي، والشيخ إبراهيم راشد، والشيخ أحمد أبو خطوة، والشيخ محمد عبد الرءوف السوهاجي، والشيخ محمد الجزار، الأمسية من إعداد وألحان حسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية، وإشراف عبد العزيز عمران.