شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2022 /2023م، مؤكدة أنها أسفرت عن صعود ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية للتصفيات النهائية على حساب ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بالقاهرة ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد خميس بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

أضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه حصل ممثلو مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية على درجة 390 درجة من 500، وحصل ممثلو مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة على درجة 313 درجة من 500.

فيما لم يحصل ممثلو مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بالقاهرة ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد خميس بشبين الكوم بمحافظة المنوفية على الدرجة المؤهلة.