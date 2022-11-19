شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح فيروس كورونا يكسب الجسم مناعة من الجرعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح فيروس كورونا وسيلة آمنة فبمجرد أخد جرعة وأحدة أو أكثر من اللقاح ينتج الجسم استجابة مناعية دون التسبب في المرض.

ودعت وزارة الصحة أولياء الأمور بضرورة حصول الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما على لقاح كورونا بواقع جرعتين منتظمتين؛ وذلك لحمايتهم من عدوى كورونا أو الدخول في مضاعفات خطرة جراء الإصابة.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجى لكورونا متوفرة بالمستشفيات، مشيرة إلى أن جميع المستشفيات تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان.

وكانت نصحت الوزارة الأطفال بالمدارس بضرورة الحصول على اللقاح مع اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة منعا للعدوى، وضمان دراسة آمنة.

وأكدت وزارة الصحة أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى منخفض والوضع الوبائى مستقر للغاية والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحة أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة والفيروس أصبح ضعيفا.