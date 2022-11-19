شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المضادات الحيوية تفقد فاعليتها بسبب الإفراط فى تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية تفقد فاعليتها بسبب الإفراط فى تاولها وناشدت الوزارة المواطنين بعدم الحصول على المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والتى تضمنت سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط فى استعمالها، بالإضافة إلى عدم الإلتزام بالنظافة الشخصية وقلة تدرابير الوقاية من العدوى ومكافحتها .

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول المضادات الحيوية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات العلمية أثبتت أن 67 % من المصابين بفيروس كورونا يأخذون المضادات الحيوية بدون وصف الطبيب، وأوضحت أنه فى حال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول المضادات الحيوية.