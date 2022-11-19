شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقلل من فرص إصابتك بفيروس كورونا ومتحوراته؟.. الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آليات تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته منعا للعدوى والوقاية من المضاعفات الخطيرة التى تحدث. وبحسب وزارة الصحة والسكان تتضمن آليات مواجهة العدوى من كورونا: 1- ارتدى الكمامة. 2- احذر من الأماكن المزدحمة. 3- الالتزام بالاجراءات الاحترازية. 4- غسيل اليدين باستمرار. 5- الحصول علي لقاح كورونا وجرعاتة التنشيطية. 6- تناول أصعمة صحية ترفع المناعة.