شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقلل من فرص إصابتك بفيروس كورونا ومتحوراته؟.. الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آليات تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته منعا للعدوى والوقاية من المضاعفات الخطيرة التى تحدث.
وبحسب وزارة الصحة والسكان تتضمن آليات مواجهة العدوى من كورونا:
1- ارتدى الكمامة.
2- احذر من الأماكن المزدحمة.
3- الالتزام بالاجراءات الاحترازية.
4- غسيل اليدين باستمرار.
5- الحصول علي لقاح كورونا وجرعاتة التنشيطية.
6- تناول أصعمة صحية ترفع المناعة.