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كيف تقلل من فرص إصابتك بفيروس كورونا ومتحوراته؟.. الصحة توضح

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آليات تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته منعا للعدوى والوقاية من المضاعفات الخطيرة التى تحدث.

وبحسب وزارة الصحة والسكان تتضمن آليات مواجهة العدوى من كورونا: 

1- ارتدى الكمامة.

2- احذر من الأماكن المزدحمة. 

3- الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

4- غسيل اليدين باستمرار. 

5- الحصول علي لقاح كورونا وجرعاتة التنشيطية. 

6- تناول أصعمة صحية ترفع المناعة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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