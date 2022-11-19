شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي بولاق الدكرور بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، شن حي بولاق الدكرور حملة إشغالات مكبرة بشارع الأناية وترعة المجنونة وشارع ناهيا، والتي أسفرت عن رفع إشغالات الطريق للمحلات والمطاعم والمنشآت التجارية وتحرير محاضر للمخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحي لتحقيق الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية، وذلك بمتابعة عبد الله نور رئيس حي بولاق.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.