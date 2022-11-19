شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2022 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحادات طلاب الجامعة للعام الجامعي 2022 / 2023، والمقرر بدء فاعلياتها إعتبارا من الخميس المقبل الموافق 24 من نوفمبر 2022.

وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والمشرف العام على أعمال الانتخابات، وعضوية كل من: الدكتور ولاء أنيس وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم و الطلاب والدكتور تامر عبد المنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال باللجنة وريهام العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب و إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ومحمد عبد المالك مدير عام الشؤون القانونية و الطلاب مصطفى محمود السيد الفرقة الرابعة كلية الحقوق و الطالبة مدير إسماعيل بكر الفرقة الثالثة كلية التجارة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات في التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 24 من نوفمبر المقبل ، ويتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد 27 من نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات بمختلف كليات الجامعة في الرابع من ديسمبر ، ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات في السادس من ديسمبر ، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد و نائبه على مستوى الكليات يوم السابع من ديسمبر على أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة في الثامن من ديسمبر 2022 .

الجدير بالذكر أن أعمال الانتخابات تقام للعام الثالث على التوالي بمقر اللجنة العليا للانتخابات بالمدينة الجامعية طلبة.