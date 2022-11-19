شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب يحتفل بالحصول على شهادة نظام الإدارة البيئية المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مطار برج العرب الدولي، بالحصول على شهادة نظام الإدارة البيئية المعتمدة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية القياسيه ISO 14001-2015، يأتي ذلك فى ظل الاهتمام العالمى بالشأن البيئي والحد من التأثيرات السلبية على البيئة.

وأوضح الطيارهشام فريد مدير مطار برج العرب الدولى أهمية هذه الشهادة فى تنظيم العمل لحماية البيئة و الإستجابة للتغيرات في الظروف البيئية بالتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية المجتمعية بما يحقق تخفيف الآثار البيئية السلبية الناتجة من تشغيل مطار برج العرب الدولى و تخفيف التأثير السلبي المحتمل للظروف البيئية على المطار.

وقد أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته لاعتماد شهادة نظام إدارة البيئة بمطار برج العرب الدولى وذلك لما لها من أهمية فى المجتمع الدولى ولتسير الشركة ومطارتها التابعة بجمهورية مصر العربيه على خطى الدولة فى أهدافها للتنمية المستدامة وحماية والبيئة و يأتى ذلك ضمن خطة الدولة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 المنعقد الان بشرم الشيخ.