شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتطوير حلوان.. نائب محافظ القاهرة تناقش مشاكل المرور والباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاء موسعا بحضور النائب محمد ماهر آمين عام حزب مستقبل وطن بالقاهرة، والنائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ والنائب عيد حماد عضو مجلس النواب، واللواء عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب والدكتور جاد القاضى رئيس المجلس القومى للبحوث،واللواء وليد المعداوى رئيس حى المعصرة، وهالة عبد النبى رئيس حى حلوان، والدكتور حاتم المرسى أمين عام مستقبل وطن بحلوان، والمهندس الاستشارى النائب إسماعيل نصر الدين، والدكتورة غاده حلمى آمين المرأة بمستقبل وطن بحلوان، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى رئيس قطاع القاهرة بشركة نهضة مصر، والدكتورة أمل نبيل مدير المنطقة الطبية بحلوان، والمهندس سامح شحاته، والدكتور مهران عبد اللطيف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وعدد من ممثلى الشباب والاعلام والتنفيذين بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن تحقيق الانجازات لن يأتى الا بالجهود الوطنية المخلصة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه حلوان موضحة أن للمجتمع المدنى والمجتمعات المحلية دور ايجابى فى جهود رفع الكفاءة والمساهمة فى اعمال التطوير من خلال التنسيق ووضع خطط طموحة تركز على النمو والتطوير وتحسين الخدمات والاستجابة إلى لكل ما يؤرق المواطنين مؤكدة على أن هذا اللقاء جاء للعمل على عودة حلوان لسابق عهدها من مناخ بيئى نقى واستشفاء صحى وتعظيم الاستفادة من معالمها التاريخية.

وأضافت أن هناك ايمانا راسخا بأن اعمال التطوير ورفع الكفاءة لن تأتى الا باشتراك المجتمعات المحلية وابناء حلوان المخلصين فى عرض المقترحات باعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع فى دعم جهود الاجهزة التنفيذية والحكومية فى مواجهة كافة المشكلات والتحديات التى تواجه المجتمع للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين البيئة فكان لابد من التحرك نحو تبنى العديد من المبادرات التى تحافظ على البيئة وتطويرها.

وتناول اللقاء عرض لعدد من التحديات والمشكلات التى تواجه الحى وعلى رأسها ميدان المحطة وخلق بيئة عمرانية تتلاءم مع القيمة المكانية لحلوان ومشكلة الباعة الجائلين والمواقف العشوائية ومنظومة النظافة إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد الغير مستغلة حيث تم مناقشة أولويات ومقترحات لعدد من التحديات فى حدود الإمكانيات المتاحة.

وعن أزمة ميدان المحطة وتكدس الباعة الجائلين والتكاتك التى تعوق الحركة المرورية تم طرح بعض الأفكار والإقتراحات من السادة الحضور وكذلك عن كيفية التخلص من المواقف العشوائية وتكدسها بمحيط ميدان المحطة وحلوان.

ومن المقترحات موضع الدراسة التنسيق مع هيئة مترو الانفاق لفتح عدد من الابواب لمحطة مترو الأنفاق والمطلة على شارع منصور لسهولة حركة دخول وخروج المواطنين منهما، كما تم طرح فكرة عمل أسوار بالشوارع لفصل المشاة عن نهر الشارع إلى جانب أهمية عمل ممشى بميدان المحطة بمسافة 200 متر ليحظر دخول السيارات بها للحد من العشوائية والتكدس امام محطة المترو والارتقاء بالبيئة العمرانية.

وللمساهمة فى حل مشكلة الباعة الجائلين تم عرض مقترح بتوفير قطعة ارض بوسط حلوان وبالقرب من محطة المترو لنقل الباعة الجائلين بها وعمل باكيات قابلة للفك والتركيب على غرار سوق توشكى للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين مع عرض بعض الأفكار والمقترحات حول التخلص من المشكلة المرورية بميدان المحطة والشوارع المحيطة به، مع رؤية شاملة للتخلص من المواقف العشوائية.

فى ختام اللقاء اشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية،الى دراسة المقترحات المقدمة ومنها حلول استراتيجية وتتمثل فى مد خط مترو الأنفاق إلى موقع محطة القطار السريع بالقرب من مايو والجارى إنشائه، والآخر هو العمل على فتح الابواب الجانبية لمحطة مترو حلوان مع إنشاء ممشى بميدان المحطة وحصر الباعة الجائلين ووضعهم بالساحة القريبة من ميدان المحطة حفاظا على مصدر رزقهم ودون الاضرار بهم، وأيضاً النظر فى اقتراح فصل المشاه عن نهر الشارع بحواجز حديدية، مع تجهيز خرائط هندسية فى تلك الحلول التى طرحت ووضع مقايسة اعمال تكلفة للاسوار المقترحة للبت فيها مع عقد اجتماع لاحق لاستكمال مناقشة اعمال التطوير بمشاركة اطراف اخرى معنية.