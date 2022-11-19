الخليج 365: الرئيس السيسى يؤكد تقدير مصر لعمق العلاقات التاريخية مع المجر

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: وافيل رامكالاوان رئيس سيشل لـ"الخليج 365": الدول الأفريقية تعتمد على مساعدة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة.. الرئيس السيسى يؤكد تقدير مصر لعمق العالقات الثنائية التاريخية مع المجر.. الرئيس السيسى يتابع الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

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