شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات على خط القاهرة / أسوان، وذلك فى اطار حرص على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

أولاً : تعديل مواعيد القطارات الآتية :

1- اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/11/2022 يتم تعديل ميعاد قيام قطار (1030) ركاب أسوان/ السدالعالي حيث يقوم الساعة 17.15 بدلاً من الساعة 17.00 كالجدول المرفق .

2- اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/11/2022 يتم تعديل ميعاد قيام قطار (1029) ركاب السد العالي / أسوان حيث يقوم الساعة 16.30 بدلا من الساعة 16.05 كالجدول المرفق .

3- اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22 /11 / 2022 يتم تعديل ميعاد قطار (3006) ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان ليقوم من القاهرة الساعة 00.50 بدلاً من الساعة 5.15 ويصل أسوان الساعة 13.30 نفس اليوم بدلاً من الساعة 18.10 .

4- اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 / 11 / 2022 يتم تعديل ميعاد قطار (3007) ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة ليقوم من أسوان الساعة 10.00 بدلاً من الساعة 9:00 ويصل القاهرة الساعة 22.25 نفس اليوم بدلاً من الساعة 21.55 .

5- ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد بعض القطارات [ 81 – 90 – 1010- 755– 732 – 723 – 744 – 752 – 718 – 735 ] كالجداول المرفقة .

ثانياً : تعديل تركيب القطارات الآتية :

1- اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22/11/2022 يتم تعديل تركيب قطار (988) مكيف القاهرة / أسوان بعربات ثالثة مكيفة ليكون بالتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية ] وبنفس الجدول الحالى .

2- اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 /11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (1903) مكيف أسوان / القاهرة بعربات ثالثة مكيفة ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار ( 988 ) وبنفس الجدول الحالى .

3- اعتباراً من يوم الخميس 24 / 11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (1) اكسبريس القاهرة / الاسكندرية ليكون بالتركيب [ 10 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ] وبنفس الجدول الحالى .

4- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 24 / 11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (164) اكسبريس الاسكندرية / أسوان ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار (1) وبنفس الجدول الحالى .

5- اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25 / 11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (163) اكسبريس أسوان / الاسكندرية ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار (164) وبنفس الجدول الحالى .

6- اعتباراً من يوم السبت الموافق 26 / 11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (18) اكسبريس الاسكندرية / القاهرة ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار (163) وبنفس الجدول الحالى .