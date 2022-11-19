شكرا لقرائتكم خبر عن جمال يقوت يحصل على الدكتوراه عن طرق الشهر العقارى الاستثنائية بالتشريع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الدكتور جمال يقوت عبداللطيف رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، على درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير جيد جيدا مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة بنى سويف. وجاءت رسالة الدكتوراه تحت عنوان طرق الشهر العقارى الاستثنائية فى التشريع المصرى. وتم مناقشة رسالة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور مصطفى عبدالجواد أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى وعميد كليه الحقوق جامعة بنى سويف الأسبق وبرئاسة الدكتور سمير كامل جرجس أستاذ القانون المدنى كلية الحقوق جامعة بنى سويف وعضوية الدكتور خالد جمال على أستاذ القانون المدنى كليه الحقوق جامعة أسيوط.

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