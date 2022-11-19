شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سيشل لـ"الخليج 365": دور مصر ريادى ونعتمد عليها فى التحول للطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس دولة سيشل وافيل رامكالاوان؛ فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"؛ على هامش مشاركته فى قمة المناخ بشرم الشيخ ؛ إن مصر مهد الحضارة وانعقاد مؤتمر المناخ على أرضها وتحديدا فى مدينة السلام شرم الشيخ يعطيه قوة أكبر، ونتمنى اتفاق سلام يحمي الكوكب والتزام من كافة الأطراف المشاركة فى القمة ؛ لتصبح مصر نقطة تحول فى حماية الكوكب وهذا ما نثق فى قدرته على تحقيقه ؛ خاصة أنها لديها الإرادة لتحقيق نتائج على الأرض، وهذا ما لمسناه من خلال الشعار الذى أطلقته على هذه الدورة "معا من أجل التنفيذ"، وهذا الشعار يتطلب الاتحاد سويا بين كافة الدول.

وأكد رامكالاوان أن دور مصر ريادى فى القارة الأفريقية ونعتمد على مساعداتها لدول القارة للتحول إلى الطاقة النظيف، خاصة أنها اجتازت خطوات ناجحة فى هذا المجال .

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ،في الفترة بين 6 إلى 19 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة،والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ويشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول ، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.