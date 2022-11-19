شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 11 مسجدًا الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف ( 11 ) مسجدًا الجمعة القادمة 25 / 11 / 2022م ، منها ( 8 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 382 ) مسجدًا، منها ( 303 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 79 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
1. النور – ميت السباع – بنها ثان
2. الحمامشة – عرب الحمامشة – شبين القناطر غرب
مديرية أوقاف الجيزة
3. عباد الرحمن – المحصورة – حدائق أكتوبر
مديرية أوقاف كفر الشيخ
4. علي بن أبي طالب - بلطيم
5. الصالحين – قرية الخبة الغربية- كفر الشيخ شرق
6. العمدان الجديد – قرية العمدان – الرياض غرب
مديرية أوقاف أسوان
7. الإمام الحسين– الغنيمية– مركز إدفو
مديرية أوقاف سوهاج
8. آل بكر – السلام – جنوب دار السلام
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. الرحمن – شارع الرحمن الثلاثين أول سوهاج
مديرية أوقاف بني سويف
2. الرحمن المغربي – قرية السعادنة – مركز بني سويف
مديرية أوقاف الفيوم
3. آل حدوت – العقيلي – أبو لطيعة – الشواشنة – يوسف الصديق