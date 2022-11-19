شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى عضوها الشاب يوسف نخنوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء، الطبيب الشاب يوسف جمال نخنوخ، طبيب مقيم الباطنة بمستشفى سوهاج العام، والذي توفي إثر حادث قطار، سائلين الله تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله عنده من الشهداء والصديقين، وأن يلهم الأهل والأصدقاء الصبر والسلوان.

وكانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الأسى الطبيب الشاب محمد مأمون أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا، والذي توفاه الله إثر حادث سير، ودعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء والصديقين.