شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول مجلس لشرح أحاديث كتاب "الموطأ" بمسجد الحسين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة غدا الأحد ، أولى مجالس قراءة وشرح أحاديث كتاب "الموطأ" للإمام مالك بن أنس عقب صلاة العصر بمسجد الإمام الحسين، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطى المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

ومن المقرر أن يمنح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية شهادة سماع للأئمة والواعظات الذين سيحضرون جميع جلسات قراءة كتاب "الموطأ" للإمام مالك من أولها إلى آخرها.

والعلماء المقرر مشاركتهم في المجلس هم:

1.الدكتور أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء.

2. الدكتور أحمد معبد - عضو هيئة كبار العلماء .

3. الدكتور مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

4. الدكتور محمد نصر دسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه .

5. الدكتورصبحي ربيع - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة .

6. الدكتور أسامة إبراهيم محمد السيد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .

7. الدكتور أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .

8. الدكتور محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .