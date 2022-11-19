شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة نظافة القاهرة تمتلك أحدث معدات تنظيف الشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت هيئة نظافة القاهرة فى أعمال النظافة والتجميل بسيارات الشفط والكنس الألى الحديثة، بشوارع مدينة شرم الشيخ بالتزامن مع فعاليات مؤتمر المناخ cop 27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، حيث تمتلك الهيئة سيارات شفط ضخمة بديلة للمقشات التقليدية، تعمل على منع لمس العمال للمخلفات.

وتعمل المكانس الضخمة كبديل للمكانس التقليدية، حيث يتم حمل المكنسة على سيارات صغيرة تجوب شوارع المدينة ومحيط قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، وتعمل على شفط الأوراق والمخلفات بدون تدخل من العامل بما يحافظ على سلامة العمال، بالإضافة إلى تخصيص زى موحد للعمال.

واستضافت مصر قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 19 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.