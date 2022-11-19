شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. المسامح كريم.. إزاى تغفر من غير ما تيجى على كرامتك؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حين يقع البعض في مشاكل مع أصدقاء أو أحباء أو زملاء في العمل، يحمل الضيق في قلبه خاصة إذا كان لهم معزة في قلبهم، فيقعون في حيرة بين التسامح، والذي يعد أحد أهم الأخلاق الجميلة، وبين البقاء غاضبًا من هذه المشكلة.

ولكن الكثير يفكر في نقطة كيف أسامح دون أن يأتي الضرر على كرامته، خاصة أنه يحدث حالات من التعصب والتحيز نتيجة عدم المسامحة، ما يجعل الأمر خارج عن السيطرة، لكن إظهار التسامح يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في نجاح العلاقات الإنسانية والعاطفية والاجتماعية.