تجاوزت 5.6 مليون طن.. طفرة فى صادرات مصر الزراعية (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - طفرة كبيرة حقتتها الصادرات الزراعية، إذ بلغت خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 16 نوفمبر 2022، حوالي 5 ملايين و615 ألفا و533 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 471 ألفا و595 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي، الذي بلغت حوالي 5 ملايين و143 ألفا و938 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأهم الصادرات الزراعية هي "الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان".