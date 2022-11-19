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شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت 5.6 مليون طن.. طفرة فى صادرات مصر الزراعية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طفرة كبيرة حقتتها الصادرات الزراعية، إذ بلغت خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 16 نوفمبر 2022، حوالي 5 ملايين و615 ألفا و533 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 471 ألفا و595 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي، الذي بلغت حوالي 5 ملايين و143 ألفا و938 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأهم الصادرات الزراعية هي "الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان".
طفرة فى صادرات مصر الزراعية
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و673 ألفا و730 طنا، بالإضافة إلي تصدير 863 ألفا و231 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 431 ألفا و469 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 165 ألفا و1 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 154 ألفا و10 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 131 ألفا و250 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 122 ألفا و590 طنا، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالى 66 ألفا و905 أطنان.