شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة عمرانية هائلة.. إنجازات قطاع الإسكان خلال 8 سنوات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجازات ضخمة شهدتها مصر خلال الـ8 سنوات الماضية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية، وخاصة فى مجال الإسكان ونستعرض أبرز تلك الإنجازات وهى كالتالى:



إنجازات قطاع الإسكان خلال 8 سنوات



إنجازات الإسكان خلال 8 سنوات

أبرز إنجازات قطاع الإسكان خلال 8 سنوات:

القضاء على المناطق العشوائية الخطرة وإعلان مصر خالية منها.

العمل على تطوير 135 منطقة غير مخططة يقطنها أكثر من 7 ملايين نسمة.

600 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية والقاهرة التاريخية.

العمل على تطوير عواصم المحافظات وتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية بها.

تنفيذ الإسكان الاجتماعى أكبر مشروع إسكان على مستوى العالم موجه لمحدودى الدخل.

مواصلة تنفيذ مليون ونصف المليون وحدة سكنية منذ 2014.

ما تم تنفيذه فى الـ 8 سنوات الماضية يوازى 10 أضعاف ما تم فى 40 سنة مضت.

تنفيذ 10 مدن جديدة شرق القاهرة بتكلفة 111 مليار جنيه.

إنشاء مدن الجيل الرابع وعددهم 37 مدينة جديدة.

160 مليار جنيه لتنفيذ المرافق والبنية التحتية للمرحلة الأولي بالعاصمة الإدارية.

تطوير الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة.

إنشاء مشروع دار مصر لتوفير وحدات سكنية للفئات ذات الدخل المرتفع.

تنفيذ مشروع سكن مصر لتوفير وحدات سكنية للفئات المتوسطة.